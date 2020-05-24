У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу

За добу виявили 14 нових випадків інфекції
За минулу добу у Збройних силах України зареєстрували 14 нових випадків коронавірусу. Більшість захворілих - військові Тернопільського гарнізону.
Про це повідомили у Міністерстві оборони.
Повідомляється, шо найбільше нових випадків було виявлено у серед військових Тернопільського та Харківського гарнізону.
"За минулу добу зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Чотири військовослужбовці Харківського гарнізону перебувають у ізоляторі військової частини. Ще вісім військовослужбовців Тернопільського гарнізону на даний час перебувають в ізольованій військовій частині та найближчим часом будуть евакуйовані до Рівненського військового госпіталю", - йдеться у повідомленні.
Командування Медичних сил ЗСУ оцінює стан хворих як задовільний.
Ще один військовий Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Його стан - середньої важкості, військовий отримує необхідне лікування.
Вдома на самолікуванні під наглядом медичної служби знаходиться ще один військовослужбовець з Київського гарнізону. У нього відсутні симптоми захворювання.
Станом на 24 травня у лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 62 особи. З початку пандемії одужав 91 пацієнт. Ще двоє померло. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 259 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 40 осіб.
Відзначимо, що в середньому щодня повідомляється про 2-4 нових випадки коронавірусу в ЗСУ.
Востаннє спалах захворювань серед військовослужбовців фіксували 14 травня.
Також РБК-Україна повідомляло, що цього літа для проходження військової служби закличуть 500 офіцерів запасу.
Автор: Роман Калиниченко