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В ЗСУ зафіксували сім нових випадків коронавіруса

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 23:05
В ЗСУ зафіксували сім нових випадків коронавіруса
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Стан здоров’я військових задовільний

Станом на 21:00 11 квітня в Збройних силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

Зазначається, що захворювання підтверджено у двох військовослужбовців однієї з військових частин Хмельницького. З 27 березня вони перебували на самоізоляції після контакту з особою, у якої було підтверджено захворювання коронавірусом.

Також підтверджено захворювання на COVID-19 у трьох військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. Вони перебували на самоізоляції з 9 квітня після контакту з хворим військовослужбовцем.

Крім того, захворів один військовий з Київського гарнізону, що з 6 квітня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованим. Сьогодні надійшли результати їх ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан здоров’я військових задовільний. Вони проходять лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Ще один військовослужбовець Київського гарнізону з 3 квітня знаходився у Національному військово-медичному клінічному центрі “Головний військовий клінічний госпіталь” з попереднім діагнозом "пневмонія". Сьогодні надійшли результати його ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан його здоров’я задовільний. Він отримує симптоматичне лікування. Військові, які мали з ними контакти відправлені на самоізоляцію.

Раніше у Збройних силах України підтвердили перший випадок одужання від коронавірусу.

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