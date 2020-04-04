У ЗСУ зафіксували новий випадок COVID-19

У Збройних силах України зафіксували третій випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Медичних сил ЗС України в Facebook.

За даними командування, захворювання на коронавірус підтвердили у другого військовослужбовця Київського гарнізону. Військовий з кінця березня лікувався в домашніх умовах з симптомами гострого респіраторного захворювання.

"У зв'язку зі збереженням субфебрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест та ПЛР), які показали позитивний результат. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби", - розповіли в ЗСУ.

Зазначається, що військових, які контактували з хворим під час виконання службових обов'язків, відправили на самоізоляцію. Найближчим часом їх також перевірять на зараження коронавірусом.

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо про виявлення коронавірусу у першого військового в лавах Збройних сил. Інфікованого виявили у Київському гарнізоні. Військовий лікується у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

До цього коронавірус виявили у медпрацівника військового шпиталю в Хмельницькому. На самоізоляцію відправили 10 військовослужбовців, з якими контактував хворий на коронавірус лікар.