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У ЗСУ зафіксували новий спалах коронавірусу

Середа 21 жовтня 2020 12:24
У ЗСУ зафіксували новий спалах коронавірусу
Фото: коронавірус (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Станом на ранок 21 жовтня у Збройних силах України виявили 131 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 20 осіб, усі інші лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Про це повідомляє прес-служба Командування медичних сил ЗСУ.

Як повідомляється, всього у ЗСУ коронавірусом хворіють 1107 військовослужбовців. За час пандемії одужали 3433 особи. Також там зареєстровано 14 летальних випадків.

На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 394 особи. Кількість військових, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 42 особи.

Нагадаємо, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразились 6719 людей. Найбільше випадків в Харківській, Одеській областях та в Києві.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні вже підготовлений план розгортання додаткових госпіталів для пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Однак вони будуть задіяні тільки в крайньому випадку.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я України розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус.

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