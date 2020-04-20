У ЗСУ зафіксували ще 3 випадки COVID-19

За минулу добу в Збройних силах України підтвердили ще 3 випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

Так, в ЗСУ зареєстровано вже 35 випадків захворювання COVID-19, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки. На ізоляції та самоізоляції перебувають 309 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 38 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров'я (Хмельницька міська лікарня - 1 працівник ЗС України, Житомирський госпіталь - 1 військовослужбовець), у Львівській області - 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що стан здоров'я пацієнтів в Хмельницькому та Львові задовільний, у пацієнтки в Житомирському госпіталі середньої тяжкості.

РБК-Україна писало, що 16 квітня у ЗСУ зафіксували другу смерть через коронавірус. Заражений COVID-19 помер в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Нагадаємо, в Україні число нових випадків COVID-19 скорочується третій день поспіль. 17 квітня було зареєстровано 501 випадок, на день пізніше - 444, вчора - 343 нових випадки.