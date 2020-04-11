У ВСУ вже зафіксували 10 випадків COVID-19, з них один летальний

Станом на ранок, 11 квітня, у Збройних Силах України зафіксовано 10 випадків захворювання вірусом COVID-19, з них 1 летальний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що на ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебувають 180 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 20 осіб.

"Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими людьми (друзями і рідними), що не входять в коло осіб, з якими ви спілкуєтеся кожен день або живете разом", - зазначають у Міноборони.

Нагадаємо, в Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросла більш ніж на 300 осіб. За даними на 11 квітня, в країні зафіксовано 2511 випадків COVID-19.

При цьому перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.

Крім цього, в Україні за добу коронавірусом захворіли ще 18 дітей. Всього захворіло 163 дитини.

Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 6%. Водночас показник летальності становить 2,9%.