ЗСУ на півдні знищили ворожий командний пункт

Відзначається динамічна і напружена обстановка на південному напрямку.

Ворог продовжує підтягувати резерви і облаштовувати оборонні рубежі в Херсонській області.

Недалеко від Херсона йде вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 і БМП-2 протягом декількох днів накопичено для посилення ворожих позицій.

У районі Нової Каховки та Степанівки обладнані танкові позиції.

"У той же час, наші підрозділи продовжують наступальні дії і заходи сковування і недопущення переміщення резервів", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.

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