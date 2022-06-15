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ЗСУ на півдні завдали ударів по складах з технікою, ворог зазнав великих втрат

ЗСУ на півдні завдали ударів по складах з технікою (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Українські військові на південному напрямку завдали ракетних ударів по складах з пальним і районах зосередження техніки, також придушені командно-спостережні пункти противника і знищені два склади з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Окупаційні війська 14 червня двічі намагалися завдати авіаційних ударів. Вранці ворожий вертоліт збитий українськими військовими з переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень Мі-8 противника атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.

У відповідь українською авіацією завдано три удари по скупченню живої сили й військової техніки російської армії в Херсонській області. Всього за добу на південному напрямку окупанти втратили понад 70 солдатів і офіцерів, а також понад 60 одиниць техніки, серед яких вертоліт, САУ "Піон", РСЗВ "Град", три гаубиці, а також 19 одиниць бронетехніки та 33 автомобілі.

Нагадаємо, президент України закликах Захід надати Україні протиракетну зброю. Він зазначив, що радянські ракети, якими б'є Росія, стали ще небезпечнішими, адже ця зброя далеко не точна і може вражати цивільні об'єкти.

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