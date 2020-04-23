ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЗСУ виявили вже 46 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 10:18
У ЗСУ виявили вже 46 випадків коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Разом з тим, на ізоляції перебуває 341 особа

У Збройних силах України (ЗСУ) зафіксували три нових випадки коронавірусу, загальна кількість - становить 46. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 341 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби - 80 осіб.

"На 07:00 23 квітня у Збройних силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 6 осіб одужали та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу встановили новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом. За добу заразились майже 600 людей. Зокрема, у Полтавській області кількість заражених коронавірусом за добу зросла майже втричі

У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень.

Нагадаємо, вчора Кабмін прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуване сплеску захворюваності на початку місяця.

В Полтавській області зафіксували спалах коронавірусу Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 23 квітня
Новини України КоронавірусЗбройні сили України
News
On Top