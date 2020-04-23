У ЗСУ виявили вже 46 випадків коронавірусу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Разом з тим, на ізоляції перебуває 341 особа

У Збройних силах України (ЗСУ) зафіксували три нових випадки коронавірусу, загальна кількість - становить 46. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 341 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби - 80 осіб.

"На 07:00 23 квітня у Збройних силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 6 осіб одужали та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу встановили новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом. За добу заразились майже 600 людей. Зокрема, у Полтавській області кількість заражених коронавірусом за добу зросла майже втричі

У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень.

Нагадаємо, вчора Кабмін прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуване сплеску захворюваності на початку місяця.