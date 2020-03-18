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У ВСУ ввели обмеження через коронавірус

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Військовим заборонять відрядження і дозволять працювати з дому у зв'язку з обмеженнями

У Збройних силах України ввели обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.

Так, Генеральний штаб Збройних Сил України ввів такі заходи:

  • заборона службових відряджень посадових осіб в органи військового управління і поїздок за кордон;
  • дозвіл державним службовцям (за окремим рішенням) виконувати службові обов'язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо збереження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації;
  • дотримання санітарно-гігієнічних вимог в службових приміщеннях (на робочих місцях), постійне їх провітрювання та моніторинг стану здоров'я підлеглого особового складу;
  • обмеження проведення службових нарад та заходів колективної підготовки;
  • організація і забезпечення безумовного виконання Плану заходів щодо недопущення занесення і розповсюдження у військових частинах ЗСУ випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом Covid-19.

Також розроблено і доведено до військових частин ЗСУ та Міністерства оборони України з врахуванням військових частин, що виконують завдання за призначенням в районі проведення Операції Об’єднаних сил наказ "Щодо затвердження дій посадових осіб при виявлені хворого, який відповідає випадку захворювання на коронавірус" та інші нормативно-правові акти.

Визначено можливості закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України із надання медичної допомоги інфекційним хворим.

Удосконалено наявну схему перспективного перепрофілювання закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України в разі масового надходження військовослужбовців хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19 (передбачено додаткове розгортання ліжок інфекційного профілю та переведення військових санаторіїв на роботу в суворому протиепідемічному режимі).

Військовослужбовці, які повертаються із службових відряджень з країн, несприятливих щодо епідемічної ситуації з коронавірусом та не мають ознак захворювання, після оцінки безпеки домашнього середовища перебуватимуть в самоїзоляції з наданням згоди-зобовязання негайно повідомляти у разі погіршення стану здоров’я (сухий кашель, біль в горлі, задишка, підвищення температури тіла).

Після повернення з відпусток військовослужбовці проходять обов’язковий медичний огляд з опитуванням щодо можливого контактування з хворими на COVID-19 або участі у масових заходах.

Нагадаємо, у зв'язку з карантином через коронавірус призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу.

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