ЗСУ знищили три ворожі безпілотники на Сході

Військові зенітного ракетного полку Повітряних сил за добу знищили три російські безпілотні летальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр" .

Зазначається, що один БЛПА "приземлили" ввечері 8 липня. Ще два було знищено сьогодні зранку.

"Вранішнє приземлення двох безпілотників стало завдяки бойовій обслузі, де своєю влучністю відзначився офіцер полку, цьогорічний випускник Вищого військового навчального закладу, який досить швидко адаптувався в підрозділі, відкрив рахунок та продовжує успішно нищити повітряні цілі рашистів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у офіцера сьогодні подвійне свято - знищені БПЛА і День народження