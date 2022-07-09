ЗСУ знищили три ворожі безпілотники на Сході
Військові зенітного ракетного полку Повітряних сил за добу знищили три російські безпілотні летальні апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр".
Зазначається, що один БЛПА "приземлили" ввечері 8 липня. Ще два було знищено сьогодні зранку.
"Вранішнє приземлення двох безпілотників стало завдяки бойовій обслузі, де своєю влучністю відзначився офіцер полку, цьогорічний випускник Вищого військового навчального закладу, який досить швидко адаптувався в підрозділі, відкрив рахунок та продовжує успішно нищити повітряні цілі рашистів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у офіцера сьогодні подвійне свято - знищені БПЛА і День народження
Нагадаємо, 8 липня українські військові ліквідували ще 300 окупантів. Всього втрати російських військ складають 37200 осіб.
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