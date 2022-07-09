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ЗСУ знищили три ворожі безпілотники на Сході

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Україна, Субота 09 липня 2022 17:14
ЗСУ знищили три ворожі безпілотники на Сході Фото: ЗСУ знищили три ворожі безпілотники на Сході (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військові зенітного ракетного полку Повітряних сил за добу знищили три російські безпілотні летальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр".

Зазначається, що один БЛПА "приземлили" ввечері 8 липня. Ще два було знищено сьогодні зранку.

"Вранішнє приземлення двох безпілотників стало завдяки бойовій обслузі, де своєю влучністю відзначився офіцер полку, цьогорічний випускник Вищого військового навчального закладу, який досить швидко адаптувався в підрозділі, відкрив рахунок та продовжує успішно нищити повітряні цілі рашистів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у офіцера сьогодні подвійне свято - знищені БПЛА і День народження

Нагадаємо, 8 липня українські військові ліквідували ще 300 окупантів. Всього втрати російських військ складають 37200 осіб.

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