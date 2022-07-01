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ЗСУ знищили "Стугною" російський танк на Херсонському напрямку (відео)

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Херсонська область , П'ятниця 01 липня 2022 15:41
ЗСУ знищили "Стугною" російський танк на Херсонському напрямку (відео) Фото: ЗСУ знищили "Стугною" російський танк на Херсонському напрямку (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українці бійці знищили черговий танк окупантів та показали відео. Ворожий об'єкт був ліквідований на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Протитанкісти одеської бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. Поки ви читаєте даний текст, Остроградці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", - супроводжується відео підписом.

Нагадаємо, станом на сьогодні, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила у війні вже 1 577 танків.

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