ЗСУ знищили "Стугною" російський танк на Херсонському напрямку (відео)

Українці бійці знищили черговий танк окупантів та показали відео. Ворожий об'єкт був ліквідований на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Протитанкісти одеської бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. Поки ви читаєте даний текст, Остроградці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", - супроводжується відео підписом.

Нагадаємо, станом на сьогодні, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила у війні вже 1 577 танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.