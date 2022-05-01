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ЗСУ знищили російський танк у Донецькій області: з'явилося відео

Фото: танк знищили за допомогою ПТРК "Стугна-П" (luch.kiev.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Українські військові знищили черговий російський танк. Цього разу - на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Повідомляється, що бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили танк з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

"Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати супротивника! Слава ДШВ! Слава Україні!", - підписали десантники відео з роботою ПТРК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Одесою. З роботою ППО були пов'язані ранкові звуки вибухів у місті.

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