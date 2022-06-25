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ЗСУ влучними ударами нищать "живу силу" ворога (відео)

Фото: ЗСУ влучними ударами нищать "живу силу" ворога (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові кожен день нищать "живу силу" ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що публіковане в Telegram-каналі Сухопутні війська ЗСУ.

"Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького продовжують нищити ворогів", - йдеться в підпису до кадрів.

На відео видно, як окупанти, ховаючись від українських військових, заходять в один з будинків. Буквально через хвилину, будівля "злітає" в повітря.

Потім ті з окупантів, хто вцілів діляться на групи та знову намагаються сховатися, але в них це не виходить, бо ЗСУ знову влучно б’ють по ним.

Як повідомлялося, минулої доби українські військові ліквідували 170 окупантів. Російські війська втратили один літак та один гелікоптер.

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