ЗСУ влучними ударами нищать "живу силу" ворога (відео)

Українські військові кожен день нищать "живу силу" ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що публіковане в Telegram-каналі Сухопутні війська ЗСУ.
"Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького продовжують нищити ворогів", - йдеться в підпису до кадрів.
На відео видно, як окупанти, ховаючись від українських військових, заходять в один з будинків. Буквально через хвилину, будівля "злітає" в повітря.
Потім ті з окупантів, хто вцілів діляться на групи та знову намагаються сховатися, але в них це не виходить, бо ЗСУ знову влучно б’ють по ним.
Як повідомлялося, минулої доби українські військові ліквідували 170 окупантів. Російські війська втратили один літак та один гелікоптер.
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