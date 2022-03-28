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ЗСУ за добу збили чотири російські літаки і вертоліт

Фото: запуск ракети Нептун (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

За добу, 27 березня, повітряні сили ЗСУ знищили 4 ворожі літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотники і 2 крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил ЗСУ.

Вранці 27 березня в Харківській області ЗСУ збили один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а в Київській області був збитий вертоліт і безпілотник російських окупантів.

Загострення обстановки почалося ближче до 22:00. Масований авіаналіт загарбники здійснили з півночі Київської області, де втратили відразу три літаки.

По ряду об'єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві - збиті протиповітряною обороною.

"По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні визнали військовим злочином обстріл меморіалу жертвам Голокосту в Харкові.

Ми також писали про те, що ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".

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