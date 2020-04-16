У ЗСУ підтвердили п'ять нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В усіх захворілих військових стан здоров'я оцінюється, як задовільний

Сьогодні, 16 квітня, у Збройних силах України за добу лабораторно підтверджено ще 5 нових хворих коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Командування медичних сил Збройних сил України.

Як повідомляється, коронавірус був виявлений у одного з військовослужбовців Чернівецького гарнізону, що на початку квітня мав контакти з особами, які прибули з закордону. Від початку квітня військовослужбовець знаходився на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Після того як він вийшов на службу, у нього спостерігалось підвищення температури. Військового госпіталізували до Чернівецького військового госпіталю, де й виявили хворобу, а його стан оцінюється, як задовільний.

Ще у трьох військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону виявили захворювання, після контакту з інфікованою людиною. Наразі вони знаходяться на самоізоляції, під наглядом медичної служби, а їхній стан задовільний.

Крім того, COVID-19 виявили у працівника ЗСУ Харківського гарнізону, який знаходиться на амбулаторному лікуванні. Стан здоров’я оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, коронавірус стрімко поширюється по країні. За даними Міністерства охорони здоров'я, за 24 години заразилися 397 українців, померли від ускладнень інфекції 8 осіб.