ЗСУ зривають просування російських військ і завдають їм важких втрат, - Міноборони Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter .

Як наголошується в повідомленні, російські сили як і раніше в значній мірі прив'язані до дорожньої мережі України і продемонстрували небажання маневрувати по бездоріжжю. Руйнування мостів українськими військами також зіграло ключову роль у стримуванні наступу Росії.

"Триваюча нездатність Росії встановити контроль над повітряним простором різко обмежила їх здатність ефективно використовувати маневри в повітрі, що ще більше обмежило їх можливості", - додали в Міноборони Британії.