ЗСУ зривають просування російських військ і завдають їм важких втрат, - Міноборони Британії

Російські сили щосили намагаються подолати проблеми, пов'язані з територією України. Збройні cили України вміло використовували відсутність маневру, зірвавши просування росіян і завдавши важких втрат силам вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, російські сили як і раніше в значній мірі прив'язані до дорожньої мережі України і продемонстрували небажання маневрувати по бездоріжжю. Руйнування мостів українськими військами також зіграло ключову роль у стримуванні наступу Росії.
"Триваюча нездатність Росії встановити контроль над повітряним простором різко обмежила їх здатність ефективно використовувати маневри в повітрі, що ще більше обмежило їх можливості", - додали в Міноборони Британії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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