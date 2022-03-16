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ЗСУ зривають просування російських військ і завдають їм важких втрат, - Міноборони Британії

Автор: Олександр Білоус

Російські сили щосили намагаються подолати проблеми, пов'язані з територією України. Збройні cили України вміло використовували відсутність маневру, зірвавши просування росіян і завдавши важких втрат силам вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, російські сили як і раніше в значній мірі прив'язані до дорожньої мережі України і продемонстрували небажання маневрувати по бездоріжжю. Руйнування мостів українськими військами також зіграло ключову роль у стримуванні наступу Росії.

"Триваюча нездатність Росії встановити контроль над повітряним простором різко обмежила їх здатність ефективно використовувати маневри в повітрі, що ще більше обмежило їх можливості", - додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України