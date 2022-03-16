ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ зривають просування російських військ і завдають їм важких втрат, - Міноборони Британії

Новость на русском →
Україна, Середа 16 березня 2022 08:53
ЗСУ зривають просування російських військ і завдають їм важких втрат, - Міноборони Британії Фото: ЗСУ завдають тяжких втрат силам російського вторгнення (tm.zsuwar)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили щосили намагаються подолати проблеми, пов'язані з територією України. Збройні cили України вміло використовували відсутність маневру, зірвавши просування росіян і завдавши важких втрат силам вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, російські сили як і раніше в значній мірі прив'язані до дорожньої мережі України і продемонстрували небажання маневрувати по бездоріжжю. Руйнування мостів українськими військами також зіграло ключову роль у стримуванні наступу Росії.

"Триваюча нездатність Росії встановити контроль над повітряним простором різко обмежила їх здатність ефективно використовувати маневри в повітрі, що ще більше обмежило їх можливості", - додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій