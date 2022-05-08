ЗСУ збили російський вертоліт з десантом на Зміїному: з'явилося відео

Збройні сили України знищили російський вертоліт з десантом на острові Зміїний. А також опублікували відео удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"До речі, є відповідь від наших Збройних сил... Острів Зміїний, який адміністративно входить в Одеську область, стає морською Чорнобаївкою. Там вночі був знищений вертоліт з екіпажем орків на борту", - зазначив він.

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря", - підписали військові опубліковане відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля острова Зміїний українські "Байрактари" знищили десантний катер типу "Серна" з ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор, ще один суттєво пошкоджений. Втрати противника оцінюються в 46 осіб зі складу екіпажу і десанту.

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