ЗСУ збили ракету над Одеською областю, - ОВА

Українські солдати збили ракету російських військ над одним з районів Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Ворог намагався завдати ракетного удару по одному з районів області. Ракету було збито нашими підрозділами протиповітряної оборони", - розповів Марченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Миколаєві сьогодні, 22 червня, пролунали кілька потужних вибухів. У місті оголосили повітряну тривогу.

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