ЗСУ збили два російські безпілотники в Дніпропетровській області

Збройні сили України збили два російські безпілотники в Дніпропетровській області. Дрони були знищені вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
"Є і хороша новина. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетних ударів по різних містах Дніпропетровської області, в результаті зруйновано інфраструктурний об'єкт, є потерпілий.
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