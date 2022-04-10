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ЗСУ збили два російські безпілотники в Дніпропетровській області

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Дніпропетровська область, Неділя 10 квітня 2022 09:59
ЗСУ збили два російські безпілотники в Дніпропетровській області Фото: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України збили два російські безпілотники в Дніпропетровській області. Дрони були знищені вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Є і хороша новина. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетних ударів по різних містах Дніпропетровської області, в результаті зруйновано інфраструктурний об'єкт, є потерпілий.

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