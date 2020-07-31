У ЗСУ різко збільшилася кількість хворих на коронавірус

З понеділка поточного тижня у Збройних силах України зафіксували 81 випадок зараження коронавірусом. Трохи менше половини з них відбулося за минулу добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані командування Медичних сил ЗСУ.

Збільшення випадків захворювання фіксується з понеділка, 27 липня. Згідно з даними Медичних сил, ріст хворих у ЗСУ відбувався наступним чином:

27 липня - 2 нових випадки;

28 липня - 13 нових випадків;

29 липня - 12 нових випадків;

30 липня - 20 нових випадків;

31 липня - 34 нових випадків.

"Станом на 10:00 31 липня, у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 189 осіб", - повідомили у командуванні.

Загалом на коронавірус перехворіло 616 осіб, 5 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 538 осіб.

Раніше спалах коронавірусу виявили у гуртожитку столичного Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації. COVID-19 підтвердили у майже 140 курсантів.

Нагадаємо, учора в Києві зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус.