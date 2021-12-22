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ЗСУ провели стрілянину з "Джавелінів" на полігоні на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України (ЗСУ) провели стрільби з протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Джавелін". Тренування проходило на одному з полігонів операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС.

"На одному із загальновійськових полігонів у районі проведення ООС відбулося практичне виконання стрільб по броньових об'єктах особовим складом розрахунків переносного протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що навчальні стрілянини із застосуванням цього ПТРК у районі проведення ООС проводилися вперше. Метою тренування було навчання військових застосовувати "Джавеліни". Крім того, було оцінено ефективність комплексу в умовах сильного вітру та морозу.

Фото: українські військові провели стрілянини з ПТРК "Джавелін" (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, наприкінці листопада ЗСУ відпрацювали на полігоні під Миколаєвом нову тактику застосування безпілотників "Байрактарів" та ПТРК "Джавелін".

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