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ВСУ прислали" ответку " окупантам за удари по Харкову, Вінниці та Миколаєву, - Арестович

Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Українські сили відповіли окупантам на ракетні удари по містах, зокрема Харкову, Вінниці, Миколаєву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в Faxebook.

За його словами, було "три великих накриття" з боку ЗСУ.

"Пішла робота. Є перших три великих накриття. Якраз за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Багато більше", - написав Арестович.

У четвер увечері повідомлялося про вибухи в Херсонській області та Миколаєві.

За даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, мова йде про точкові постріли по місцях базування російських окупантів.

Зокрема, по агресорах вдарили в Новій Маячці на Херсонщині та в районі Чорнобаївки.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили по Вінниці кілька ракет"Калібр". Частину ракет збили, але дві з них влучили по парковці біля Будинку побуту та медичного центру. За даними військових, окупанти випустили ракети з підводного човна в Чорному морі.

За останніми даними, в результаті ракетного удару по Вінниці загинули 23 людини, більше сотні постраждали. Однак тривають пошуки ще близько 40 осіб. Докладно - у матеріалі РБК-Україна.

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Херсон