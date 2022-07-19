ЗСУ показали знищення російської гаубиці за допомогою українського "Піону"

Українські військові за допомогою самохідної артилерійської установки "Піон" знищили російську самохідну гаубицю 2С19М1 "МСТА-С".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Російська САУ 2С19М1 "МСТА-С". Була до вчора. Вже немає. Наш "Піон" відпрацював російську техніку та зберіг життя нашої піхоти в окопах, по яким ворожа артилерія вела вогонь", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, українські артилеристи показали на відео знищення двох російських самохідних гаубиць.
Окрім того, Генштаб продемонстрував відео роботи польських самохідних артилерійських установок KRAB на фронті.