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ЗСУ показали, як працюють по окупантах гаубиці M777 (відео)

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 10:03
ЗСУ показали, як працюють по окупантах гаубиці M777 (відео) Фото: ЗСУ показали, як працюють по окупантах гаубиці (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці показали, як б'ють по російських окупантах з М777. Американські гаубиці здатні стріляти високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Там підкреслюють, що з використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км.

"До того ж M777 має цифрову систему управління вогнем. Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО. Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що новий пакет американської військової допомоги на 400 млн доларів для України включатиме, зокрема, тисячі боєприпасів до гаубиць M777.

Додамо, що в Пентагоні анонсували зустріч контактної групи з оборони України "Рамштайн-4".

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