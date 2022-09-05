ЗСУ показали, як окупанти, які влаштовували звірства у Бучі, тікають з поля бою (відео)

Російські окупанти з 83-ї окремої десантно-штурмової бригади Приморського краю брали участь у наступі на Київ та звірювали у Бучі Київської області. А тепер біжать із поля бою, власноруч підриваючи свої склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане 128-ю бригадою ЗСУ в Telegram .

"Я отказался выполнять поставленные задачи. Он мне говорит: Как вы будете воспитывать своих детей?" Ну, как минимум, живой. Идите вы на**й! Везите меня домой", - каже один із російських солдатів.

На відеокадрах наведено розмову одного з окупантів.

"Підрозділи 83-ї ОДШБ у втечі залишають свої позиції, підриваючи свої склади з боєприпасами, боячись заходу ЗСУ", - йдеться на відео.

Нагадаємо, на початку квітня ЗСУ повернули контроль над Бучею, захопленою російськими солдатами під час наступу на Київ.

Підрозділи ЗСУ, що зайшли, побачили на вулицях тіла вбитих місцевих жителів, а також виявили масове поховання замордованих місцевих жителів.

Як повідомила 3 квітня вже колишній генпрокурор Ірина Венедиктова, з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.

За останніми даними в Київській області зниклими безвісти все ще залишаються близько 300 осіб, знайдено понад 1348 тіл місцевих жителів, які загинули від дій російської армії.

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