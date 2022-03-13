ЗСУ показали новий трофей від окупантів: нова мордорська польова кухня (відео)

Збройні Сили України отримали чергове поповнення. Цього разу вони відібрали в окупантів польову кухню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська України.
Зокрема, у скарбничку трофеїв потрапила нова польова кухня окупантів.
"У трофейній скарбниці ЗСУ поповнення! Цього разу - новенька мордорська польова кухня", - повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Українські військові розповіли, що тепер вона годуватиме українських захисників.
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