У ЗСУ підтвердили перше одужання від коронавірусу

У Збройних силах України підтвердили перший випадок одужання від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

За даними командування Медичних сил, 10 квітня одужання підтвердили у військової лікарки з Хмельницького військового шпиталю. У неї захворювання коронавірусом діагностували 2 квітня.

Зазначається, що вчора одужалу виписали з Хмельницької інфекційної лікарні. Надалі протягом двох тижнів вона перебуватиме на домашній самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 11 квітня у лавах ЗС України зафіксовано 10 випадків захворювання на коронавірус. Один з випадків - летальний. При цьому на самоізоляції перебувають 180 військовослужбовців.

Вчора захворювання на коронавірус підтвердили у трьох військовослужбовців Вінницького гарнізону та однієї з військових частин Мелітополя. Стан хворих на коронавірус військових задовільний.

Також РБК-Україна писало, що в Україні за добу кількість інфікованих коронавірусом зросла більш ніж на 300 осіб. Станом на 11 квітня, в країні зафіксовано 2511 випадків захворювання на коронавірус.