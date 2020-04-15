У ВСУ підтвердили нові випадки зараження коронавірусом

У Збройних силах України за минулу добу, 14 квітня, підтвердили чотири нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, станом на 07:00 15 квітня в ЗСУ підтверджені 23 випадки захворювання COVID-19, з них 1 людина одужала, 1 - помер. Нові випадки підтвердили у військовослужбовців Житомирського, Одеського, Вінницького та Хмельницького гарнізонів:

військовослужбовця Житомирського гарнізону, з 08.04.2020 перебував на ізоляції в зв'язку з контактом хворий особою. 14.04.2020 госпіталізовані в інфекційне відділення Житомирського військового госпіталю. Стан здоров'я задовільний;

військовослужбовця Одеського гарнізону, з 09.04.2020 перебуває на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Південного регіону з діагнозом «пневмонія». Стан середнього ступеня тяжкості;

військовослужбовця Вінницького гарнізону, що знаходився на самоізоляції з 11.04.2020 у зв'язку з контактом з інфікованою особою. Стан здоров'я задовільний, скарг немає. Продовжує лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби;

військовослужбовця Хмельницького гарнізону, з 07.04.2020 знаходиться на лікуванні в Чернівецькій обласній клінічній лікарні з діагнозом "підозра на COVID-19". Стан здоров'я задовільний, продовжує лікування.

Також зазначається, що на ізоляції, включаючи самоізоляцію, знаходяться 307 осіб. У найближчі три дні ізоляція закінчується у 47 військових.

Нагадаємо, 13 квітня в ЗСУ вперше за 10 днів не підтвердили жодного випадку коронавіруса.

Зазначимо, станом на ранок 15 квітня в Україні підтверджено 3764 випадки коронавірусу. При цьому за минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових захворювань - 392 захворювання.