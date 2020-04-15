У ВСУ підтвердили нові випадки зараження коронавірусом

За добу виявлено 4 нових випадки зараження
У Збройних силах України за минулу добу, 14 квітня, підтвердили чотири нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ.
Повідомляється, станом на 07:00 15 квітня в ЗСУ підтверджені 23 випадки захворювання COVID-19, з них 1 людина одужала, 1 - помер. Нові випадки підтвердили у військовослужбовців Житомирського, Одеського, Вінницького та Хмельницького гарнізонів:
Також зазначається, що на ізоляції, включаючи самоізоляцію, знаходяться 307 осіб. У найближчі три дні ізоляція закінчується у 47 військових.
Нагадаємо, 13 квітня в ЗСУ вперше за 10 днів не підтвердили жодного випадку коронавіруса.
Зазначимо, станом на ранок 15 квітня в Україні підтверджено 3764 випадки коронавірусу. При цьому за минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових захворювань - 392 захворювання.