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ЗСУ підтвердили загибель російського генерала під Попасною

Фото: російський генерал Роман Кутузов (facebook.com/AFUStratCom)
Автор: Артур Родивилов

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом ЗСУ" в Facebook.

Кутузов командував армійським корпусом "ДНР".

"Ексклюзив. Зустрічати. "командувач 1 армійським корпусом генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований", - йдеться в повідомленні.

Як правило, інформації про російських командирів у відкритих джерелах небагато. Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

Раніше про загибелі Кутузова повідомили російські ЗМІ і спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, у березні українські війська ліквідували російського генерала Андрія Суховецького, який був заступником командувача 41-ї загальновійськової армії.

До цього повідомлялося про ліквідацію командувача 29-ї армії Східного військового округу (СВО) генерала Андрія Колеснікова.

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