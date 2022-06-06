ЗСУ підтвердили загибель російського генерала під Попасною

Кутузов командував армійським корпусом "ДНР".

"Ексклюзив. Зустрічати. "командувач 1 армійським корпусом генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований", - йдеться в повідомленні.

Як правило, інформації про російських командирів у відкритих джерелах небагато. Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

Раніше про загибелі Кутузова повідомили російські ЗМІ і спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.