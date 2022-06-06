ЗСУ підтвердили загибель російського генерала під Попасною

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом ЗСУ" в Facebook.
Кутузов командував армійським корпусом "ДНР".
"Ексклюзив. Зустрічати. "командувач 1 армійським корпусом генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований", - йдеться в повідомленні.
Як правило, інформації про російських командирів у відкритих джерелах небагато. Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.
Раніше про загибелі Кутузова повідомили російські ЗМІ і спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
Нагадаємо, у березні українські війська ліквідували російського генерала Андрія Суховецького, який був заступником командувача 41-ї загальновійськової армії.
До цього повідомлялося про ліквідацію командувача 29-ї армії Східного військового округу (СВО) генерала Андрія Колеснікова.
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