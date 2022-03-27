ЗСУ перейшли в маленький контрнаступ, – Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про початок контрнаступальних дій Збройних сил України в низці регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал Офісу президента.
Упродовж доби стан, положення і характер дій військ РФ фактично не змінилися. Натомість ЗСУ поступово переходять від оборони до відвоювання позицій.
"Наші війська розпочали маленькі тактичні контрнаступальні дії у Сумській, Харківській областях та продовжують їх у Київській області та в Херсонській області. Ми йдемо в маленький, але контрнаступ", – заявив Арестович.
До слова, РНБО підтвердила повернення гривні в обіг на окупованій частині Донбасу.
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