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ЗСУ перейшли в маленький контрнаступ, – Арестович

Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про початок контрнаступальних дій Збройних сил України в низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал Офісу президента.

Упродовж доби стан, положення і характер дій військ РФ фактично не змінилися. Натомість ЗСУ поступово переходять від оборони до відвоювання позицій.

"Наші війська розпочали маленькі тактичні контрнаступальні дії у Сумській, Харківській областях та продовжують їх у Київській області та в Херсонській області. Ми йдемо в маленький, але контрнаступ", – заявив Арестович.

До слова, РНБО підтвердила повернення гривні в обіг на окупованій частині Донбасу.

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