ЗСУ відповідають вогнем на обстріли прикордонних районів з Росії, - Залужний

Збройні сили України відповідають вогнем на обстріли позицій у Чернігівській та Сумській областях з території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.
"Збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією і мінометами підрозділи наших сил оборони в Чернігівській і Сумській областях. Ми ведемо вогонь у відповідь", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли кілька громад у Сумській області, в результаті загинула одна людина. Також повідомлялося про російську атаку за допомогою безпілотників.
Сьогодні стало відомо, що окупанти розбомбили дитячий табір в Харківській області.
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