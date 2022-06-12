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ЗСУ відповідають вогнем на обстріли прикордонних районів з Росії, - Залужний

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Київ, Неділя 12 червня 2022 20:56
ЗСУ відповідають вогнем на обстріли прикордонних районів з Росії, - Залужний Фото: Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні сили України відповідають вогнем на обстріли позицій у Чернігівській та Сумській областях з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

"Збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією і мінометами підрозділи наших сил оборони в Чернігівській і Сумській областях. Ми ведемо вогонь у відповідь", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли кілька громад у Сумській області, в результаті загинула одна людина. Також повідомлялося про російську атаку за допомогою безпілотників.

Сьогодні стало відомо, що окупанти розбомбили дитячий табір в Харківській області.

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Збройні сили України Російська Федерація Валерій Залужний
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