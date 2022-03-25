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ЗСУ відбивають наступ на Київ. Окупанти отримують гідну відсіч, - Генштаб

ЗСУ відбили наступ ворога на Київ (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 30-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває людей. Зокрема, окупанти намагаються зайти в місто Київ. Однак ЗСУ відбивають наступи противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема, сили оборони продовжують відбиття наступу противника на Київ.

"Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, продовжують фіксувати злочини російського військово-політичного керівництва. Окупанти порушують міжнародне гуманітарне право, норми щодо гуманного ставлення під час війни.

Раніше ми повідомляли, що у Луганську окупанти утворили військовий госпіталь, який повністю заповнений пораненими.

Також ми писали, що під Києвом окупанти переїхали свого командира за великі втрати.

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