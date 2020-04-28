У ЗСУ спростували спалах коронавірусу серед військових медиків

За минулу добу в Збройних силах України було зафіксовано лише 3 нових випадки коронавірусу, а не 9, як повідомлялося раніше. Про це повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ.

Справа в тому, що інформація про зараження 9 працівників Військово-медичного клінічного центрв в Харківській області була помилковою. У ЗСУ засумнівалися в початкових результатах їхніх тестів та повторно направили аналізи на дослідження в Київ.

"За результатами контрольного тестування, сім військових медиків, які раніше мали підтвердження щодо захворювання, отримали негативну реакцію на гостру респіраторну хворобу COVID-19, результати ще двох тестів надійдуть найближчим часом", - повідомили в ЗСУ.

Сьогодні у цих 9 медиків взяли повторні аналізи, які знову ж відправили в київську лабораторию.

"У разі отримання двох негативних результатів ПЛР тестування зазначені особи будуть вважатися здоровими. Таким чином інформація, оприлюднена командуванням медичних сил ЗСУ щодо епідемічної ситуації за станом на 7:00 28 квітня є помилковою", - зазначили в ЗСУ.

Всього за минулу добу в Збройних силах було обліковано 3 нових випадки захворювання. 6 військових медиків з Харківської області, про яких повідомлялося вчора ввечері, слід вважати облікованими за попередню добу, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок в ЗСУ зафіксували 53 випадки коронавірусу. Тим не менш, головний епідеміолог Збройних сил Микола Олім впевнений, що зростання захворюваності коронавірусом в армії неминуче.

Також РБК-Україна повідомляло, що у ЗСУ допускають повторне перенесення весняного призову через коронавірус.