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ЗСУ спростували фейк про загибель першої українки-пілота винищувача

Фото: перша українська жінка, яка пілотує винищувач, не загинула (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У мережі з'явилася інформація про нібито загибель Наталії Перакової - першої в Україні жінки, яка пілотує винищувач. Дана новина є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командування повітряних сил ЗСУ.

"Зазначена інформація вигадана і не відповідає дійсності. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації і користуйтеся тільки перевіреними даними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, як розпізнати ворожу техніку і повідомити про її місцезнаходження українським військовим.

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