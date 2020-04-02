В ЗСУ виявили другий випадок коронавірусу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Двох військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов’язків відправили на самоізоляцію

У Збройних силах України, у Київському гарнізоні, зафіксували другий випадок коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що у одного з військовослужбовців Київського гарнізону, що з 23 березня знаходився на самоізоляції у зв’язку з контактом з хворою особою, 30 березня було взято зразки для дослідження. За результатами тесту підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"Станом на 17.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Двох військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов’язків відправлено на самоізоляцію.

Нагадаємо, станом на 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Заразилася працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, яка спочатку лікувала ГРЗ, а потім у неї виявили коронавірус. Разом з тим, у госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР.

Как повідомляло РБК-Україна, COVID-19 охопив майже всі області, найбільша кількість заражених в Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях.