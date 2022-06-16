ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу: названі нові втрати РФ в Україні

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього Росія втратила у війні проти України близько 32 950 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати окупантів на 16 червня орієнтовно становлять:
Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ розгромили окупантів з технікою і боєприпасами.
Крім того, у передмісті Нової Каховки українські військові потрапили до складу російських боєприпасів. Близько трьох годин палало і вибухало.