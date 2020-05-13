У ЗСУ від коронавірусу вилікувались троє військових, один - захворів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент хворіють COVID-19 43 військових

У Збройних силах України за минулу добу від коронавіруса вилікувались троє військовослужбовців, ще один захворів. Про це повідомили в прес-службі командування Медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що новий випадок захворювання виявлено у військового у Львівській області. Він проходить лікування вдома під контролем медиків. Стан пацієнта задовільний.

"На 07:00 13 травня у Збройних силах України гострої респіраторної хворобою COVID-19 викликану коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 43 людини. Також за період пандемії одужали 58 чоловік і 2 летальні випадки", - повідомили в ЗСУ.

Відзначимо, в Україні за минулу добу зафіксовано зростання нових захворювань коронавірусом після дводенного спаду. За 12 травня захворіли COVID-19 402 людини, днем раніше - 375. Загальне число хворих коронавірусом наближається до 16,5 тисячам.

Померли від коронавіруса в Україні за добу ще 14 осіб. Всього жертвами в країні COVID-19 стали 439 осіб.

Крім цього РБК-Україна писало, що за добу в країні видужала від коронавірусу рекордна кількість осіб. За останні 24 години в Україні одужали 343 пацієнта, днем раніше - 85.