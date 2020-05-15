У ЗСУ від коронавірусу вилікувались ще чотири людини, двоє - захворіли

Ілюстративне фото (facebook com GeneralStaff ua)

Найбільше хворіють 46 військових

У Збройних силах України за добу підтвердили два нових захворювання коронавірусом COVID-19, при цьому чотири людини одужали. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що захворіли двоє військовослужбовців у Рівненській та Харківській областях. При цьому один з них проходить лікування в Рівненському військовому госпіталі. Хворий з Харківської області лікується вдома. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

"станом на 07:00 15 травня у Збройних Силах України хворіє 46 осіб гострої респіраторної хворобою COVID-19 викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 65 осіб та 2 летальних випадки", - зазначили в ЗСУ.

Нагадаємо, днем раніше у ВСУ повідомляли про відразу восьми нових хворих. Станом на 14 травня лікувалися від COVID-19 48 осіб.

Зазначимо, за останніми даними на ранок 15 травня в Україні зафіксовано 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань.

Також РБК-Україна писало, що за добу померли ще 20 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами COVID-19 в Україні стали 476 осіб.

Автор: Игорь Литвиненко