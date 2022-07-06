ЗСУ використовують на фронті гранатомет Matador: особливості німецької зброї

Гранатомет Matador ЗСУ отримали в рамках військово-технічної допомоги. Його виготовленням займаються підприємства Німеччини у кооперації з Сінгапуром та Ізраїлем. На озброєння Бундесверу Matador був прийнятий у 2000 році.

Особливості зброї

Абревіатура MATADOR є похідною від словосполучення - Man-portable Anti-Tank, Anti-Door, що перекладається з англійської як "переносний протитанковий, протиспорудний".

RGW 90 - це одноразовий реактивний протитанковий гранатомет, але залежно від боєприпасу та пострілу може вражати легку бронетехніку, танки, а також цегляні чи бетонні споруди. Він може вражати цілі, які стоять на місці або рухаються на дальностях до 300-500 метрів.

Пізніше для гранатомета був розроблений приціл Dynahawk із далекоміром, балістичним обчислювачем і програматором, що може стріляти на дистанції до 1200 метрів.

Загальна довжина зброї не більше одного метра, калібр ствола 90 мм, а маса найважчої модифікації - 8,9 кг.

Види гранат

RGW 90 Matador застосовується з гранатами чотирьох модифікацій. Усі вони побудовані за єдиним принципом. Граната оснащується стартовим зарядом та протимасою у вигляді пластикових гранул. Під час пострілу гранули вилітають із задньої частини ствола і швидко гальмуються у повітрі, завдяки чого зменшується небезпечна зона позаду зброї.

Швидкість гранати близько 250 м/с. У польоті вмикається реактивний двигун, що додає швидкості.

Виробники Matador пропонують кілька варіантів гранат, що відрізняються між собою: