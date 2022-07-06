ЗСУ використовують на фронті гранатомет Matador: особливості німецької зброї

Українські захисники активно використовують проти російських окупантів на фронті ручний протитанковий гранатомет RGW 90 Matador з Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.
Гранатомет Matador ЗСУ отримали в рамках військово-технічної допомоги. Його виготовленням займаються підприємства Німеччини у кооперації з Сінгапуром та Ізраїлем. На озброєння Бундесверу Matador був прийнятий у 2000 році.
Абревіатура MATADOR є похідною від словосполучення - Man-portable Anti-Tank, Anti-Door, що перекладається з англійської як "переносний протитанковий, протиспорудний".
RGW 90 - це одноразовий реактивний протитанковий гранатомет, але залежно від боєприпасу та пострілу може вражати легку бронетехніку, танки, а також цегляні чи бетонні споруди. Він може вражати цілі, які стоять на місці або рухаються на дальностях до 300-500 метрів.
Пізніше для гранатомета був розроблений приціл Dynahawk із далекоміром, балістичним обчислювачем і програматором, що може стріляти на дистанції до 1200 метрів.
Загальна довжина зброї не більше одного метра, калібр ствола 90 мм, а маса найважчої модифікації - 8,9 кг.
RGW 90 Matador застосовується з гранатами чотирьох модифікацій. Усі вони побудовані за єдиним принципом. Граната оснащується стартовим зарядом та протимасою у вигляді пластикових гранул. Під час пострілу гранули вилітають із задньої частини ствола і швидко гальмуються у повітрі, завдяки чого зменшується небезпечна зона позаду зброї.
Швидкість гранати близько 250 м/с. У польоті вмикається реактивний двигун, що додає швидкості.
Виробники Matador пропонують кілька варіантів гранат, що відрізняються між собою:
Нагадаємо, що Німеччина передала Україні партію РПГ Matador ще наприкінці березня.
Крім того, німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна самостійно закупила понад 5000 таних гранатометів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.