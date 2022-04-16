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ЗСУ за день знищили на півдні України 76 окупантів і 16 одиниць техніки

Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ на південних рубежах оборони завдали російським загарбникам чергових істотних втрат у живій силі та техніці - військо ворога за день поменшало на 76 окупантів і кілька танків, реактивних систем залпового вогню і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що протягом поточної доби противник відчайдушно намагався закріпитися й утриматися на позиціях південного фронту. Також на окремих ділянках Миколаївської та Херсонської області зафіксована робота ворожих снайперів.

За день бійці ЗСУ на південних регіонах завдали російській армії таких втрат: 76 одиниць ворожої піхоти, 16 одиниць техніки, серед два танки Т-72, 2 самохідні артилерійські установки, 3 РСЗВ "Град" і БПЛА-розвідник, що були підбиті точними пострілами з ПТРК "Джавелін".

"Але ворожа армія намагається підтягнути сили, задіяти всі можливі резерви, продовжуючи психологічний тиск на цивільне населення", - звернули увагу в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ за день, 15 квітня, збили російський літак, вертоліт і 3 БПЛА і 2 крилаті ракети.

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