ЗСУ за день знищили на півдні України 76 окупантів і 16 одиниць техніки

Військові ЗСУ на південних рубежах оборони завдали російським загарбникам чергових істотних втрат у живій силі та техніці - військо ворога за день поменшало на 76 окупантів і кілька танків, реактивних систем залпового вогню і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що протягом поточної доби противник відчайдушно намагався закріпитися й утриматися на позиціях південного фронту. Також на окремих ділянках Миколаївської та Херсонської області зафіксована робота ворожих снайперів.

За день бійці ЗСУ на південних регіонах завдали російській армії таких втрат: 76 одиниць ворожої піхоти, 16 одиниць техніки, серед два танки Т-72, 2 самохідні артилерійські установки, 3 РСЗВ "Град" і БПЛА-розвідник, що були підбиті точними пострілами з ПТРК "Джавелін".

"Але ворожа армія намагається підтягнути сили, задіяти всі можливі резерви, продовжуючи психологічний тиск на цивільне населення", - звернули увагу в ОК "Південь".