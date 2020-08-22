У ЗСУ антирекорд за хворими COVID-19: майже 60 нових випадків

Всього зараз хворіє 545 військовослужбовців
У Збройних силах України за минулу добу виявили 59 нових випадків COVID-19, що є найбільшою кількістю випадків з початку пандемії. В цілому в ЗСУ зараз хворіє 545 осіб.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
За час пандемії в лавах ЗСУ одужали 873 людини, летальних випадків - 6. На ізоляції знаходиться 896 осіб.
"Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби - 153 людини", - йдеться в повідомленні.
Так, з 59 нових випадків захворювання COVID-19 на лікуванні у закладах охорони здоров'я перебуває 12 осіб. На лікуванні вдома під спостереженням медичної служби перебуває 47 людини.
Відзначається, що стан здоров'я всіх пацієнтів задовільний.
Нагадаємо, в Україні за добу виявили 2328 нових випадків COVID-19.