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У ЗСУ антирекорд за хворими COVID-19: майже 60 нових випадків

Субота 22 серпня 2020 11:36
У ЗСУ антирекорд за хворими COVID-19: майже 60 нових випадків
Фото: коронавірус (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Всього зараз хворіє 545 військовослужбовців

У Збройних силах України за минулу добу виявили 59 нових випадків COVID-19, що є найбільшою кількістю випадків з початку пандемії. В цілому в ЗСУ зараз хворіє 545 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

За час пандемії в лавах ЗСУ одужали 873 людини, летальних випадків - 6. На ізоляції знаходиться 896 осіб.

"Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби - 153 людини", - йдеться в повідомленні.

Так, з 59 нових випадків захворювання COVID-19 на лікуванні у закладах охорони здоров'я перебуває 12 осіб. На лікуванні вдома під спостереженням медичної служби перебуває 47 людини.

Відзначається, що стан здоров'я всіх пацієнтів задовільний.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 2328 нових випадків COVID-19.

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