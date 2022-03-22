Вступ України до ЄС - це війна, для цього не потрібно брати зброю, - Зеленський про червоні лінії ЄС для Росії

Також президент наголосив, що українці захищають свою батьківщину на своїй землі проти військ РФ, що вдерлися на нашу територію.

"Перше - ніхто не воює з руським народом. І ніхто не воює з Росією. Це вони сюди прийшли і вони воюють з Україною, ми конкретно воюємо проти російських військових, солдатів і офіцерів, які тут. Наші війська не зайшли на їхню територію, незважаючи на те, що вони відкрито сказали про вторгнення.

Друге - ми не воюємо з простими людьми. Там є багато людей, які бояться. Бояться вийти на площу, бояться соцмережу і підтримати Україну. Бояться втратити роботу. У такому настрої живуть і деякі європейські держави", - сказав Зеленський.

Глава держави звернув увагу, що європейці вже почали воювати санкційно та дипломатично - воюють блокадою економіки і бізнесу РФ.

"Європейські лідери повинні почати воювати. Вступ України до Євросоюзу - це війна. Для цього не потрібно брати зброю. Росія не підтримує Україну як частину західного світу. Вони бачать нас частиною пострадянського або радянського життя. І це і є війна", - наголошує Зеленський.