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Вступ України до ЄС - це війна, для цього не потрібно брати зброю, - Зеленський про червоні лінії ЄС для Росії

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Вівторок 22 березня 2022 00:21
Вступ України до ЄС - це війна, для цього не потрібно брати зброю, - Зеленський про червоні лінії ЄС для Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Європейський союз допомагає Україні боротися з російськими загарбниками, вводячи санкції проти країни-агресора і здійснюючи дипломатичний тиск. А вступ нашої країни до ЄС теж є війною, однак для цього не потрібно брати в руки зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Української держави в інтерв'ю Суспільному.

Також президент наголосив, що українці захищають свою батьківщину на своїй землі проти військ РФ, що вдерлися на нашу територію.

"Перше - ніхто не воює з руським народом. І ніхто не воює з Росією. Це вони сюди прийшли і вони воюють з Україною, ми конкретно воюємо проти російських військових, солдатів і офіцерів, які тут. Наші війська не зайшли на їхню територію, незважаючи на те, що вони відкрито сказали про вторгнення.

Друге - ми не воюємо з простими людьми. Там є багато людей, які бояться. Бояться вийти на площу, бояться соцмережу і підтримати Україну. Бояться втратити роботу. У такому настрої живуть і деякі європейські держави", - сказав Зеленський.

Глава держави звернув увагу, що європейці вже почали воювати санкційно та дипломатично - воюють блокадою економіки і бізнесу РФ.

"Європейські лідери повинні почати воювати. Вступ України до Євросоюзу - це війна. Для цього не потрібно брати зброю. Росія не підтримує Україну як частину західного світу. Вони бачать нас частиною пострадянського або радянського життя. І це і є війна", - наголошує Зеленський.

Нагадаємо, Україна подала офіційний запит про приєднання до ЄС 28 Лютого. 11 березня на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС всі лідери країн Євросоюзу підтримали таке рішення, і Україна почала процес євроінтеграції офіційно.

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