Вступ в ЄС і НАТО для України і Грузії є ключовими пріоритетами, - Парубій

Голова ВР відвідав Грузію

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій взяв участь в урочистій церемонії, присвяченій 100-річчю першої демократичної республіки Грузія. Про це повідомляє прес-служба Апарату ВР.

Голова ВР виступив на круглому столі в Тбілісі, присвяченому посиленню співпраці між країнами на міжпарламентському рівні. Під час свого виступу він зазначив наскільки близька історія України і Грузії.

Спікер сказав, що під час круглого столу обговорювалися більш тісні формати співпраці між країнами.

Повідомляється, що в Києві 9 червня відбудеться форум за участю спікерів Грузії, Молдови, України, "де повинно бути проголошено про початок створення Міжпарламентської асамблеї Україна-Молдова-Грузія". Відвідають також цей захід спікери з Литви та Польщі.

"Наші три держави мають спільне те, що частина їх території окупована, - це, очевидно, найбільш ключове питання між нашими трьома країнами. Це ті питання, які поєднують нас в спільній боротьбі і захисті всього цивілізованого світу", - зазначив Парубій.

Він додав, що проведення Україною Парламентської асамблеї НАТО в 2019 році - хороший знак.

"І це буде важливий сигнал, знак на шляху до НАТО", - сказав Парубій, підкреслюючи, що в України з Грузією не тільки спільне минуле і спільне сьогодення, але і спільне майбутнє в НАТО і в ЄС.

Нагадаємо, Парубій перебуває з візитом у Грузії 25-27 травня.